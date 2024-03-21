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Білгород прокинувся під обстріл (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білгород прокинувся під обстріл (фото, відео)
фото: Соцмережі

Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п'ятьох постраждалих

Сьогодні зранку, 21 березня, у російському Білгороді прогриміли вибухи, місцеві пабліки заявляють про обстріл міста.  

Міноборони РФ при цьому традиційно відзвітувало про припинення «спроби» обстрілу з реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір»: «Чергові засоби ППО знищили десять реактивних снарядів у повітрі над Білгородською областю».

Тим часом російські Telegram-канали повідомляють про щонайменше п'ятьох постраждалих у Білгороді.

«Два багатоповерхові будинки пошкоджено внаслідок обстрілу в Білгороді. Також снаряди пошкодили і бєлгородську арену», - пише Baza.

Раніше повідомлялося, що у Білгородській області місцева влада встановлює блокпости у низці населених пунктів. В'їзд на прикордонні території буде обмежено. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков напередодні повідомив, що з 20 березня у семи населених пунктах обмежать в'їзд. Йдеться про населені пункти Козинка, Глотове, Гора-Поділ, Безіменно, Новостроївка-Перша та Новостроївка-друга, а також місто Грайворон.

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. 

Теги: обстріл Білгород

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