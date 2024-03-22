Енергетики запустили частину обладнання ДніпроГЕС

Наразі триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків російської атаки

На Дніпровській гідроелектростанції, по якій росіяни завдали ракетного удару сьогодні вранці, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє. Про це повідомило Міненерго.

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Пресслужба відомства каже, що наразі триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

На разі енергетики разом з екстреними службами продовжують працювати над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання споживачам по всій країні.

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Так, частково заживлено високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС.

В міністерстві підкреслили, що найскладніша ситуація у Харкові, де знеструмлені близько 600 тис. споживачів.

Як повідомлялося, зранку у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.

Раніше голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно. За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.

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Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.

Нагадаємо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.