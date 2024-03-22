Головна Країна Політика
search button user button menu button

Енергетики запустили частину обладнання ДніпроГЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Енергетики запустили частину обладнання ДніпроГЕС
Енергетики разом з екстреними службами продовжують працювати над усуненням наслідків атак РФ
фото з відкритих джерел

Наразі триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків російської атаки

На Дніпровській гідроелектростанції, по якій росіяни завдали ракетного удару сьогодні вранці, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє. Про це повідомило Міненерго.

Пресслужба відомства каже, що наразі триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

На разі енергетики разом з екстреними службами продовжують працювати над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання споживачам по всій країні.

Так, частково заживлено високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновлено роботу повітряної лінії електропередачі  ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС.

В міністерстві підкреслили, що найскладніша ситуація у Харкові, де знеструмлені близько 600 тис. споживачів.

Як повідомлялося, зранку у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.

Раніше голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно. За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.

Нагадаємо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.

Читайте також:

Теги: Дніпровська ГЕС війна обстріл Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
18 березня, 19:33
Веніславський додав, що питання «зарплатного» бронювання не розглядається Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Соратник президента розкритикував ідею «зарплатного» бронювання
15 березня, 15:00
Едуард Сабанін: Головною метою та завданням нашої бригади є знищення бронетехніки ворога
Герой України Едуард Сабанін: Заморожування конфлікту – не варіант Інтерв’ю
15 березня, 15:00
Також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок, господар якого дивом вцілів
Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула людина
7 березня, 23:15
Раніше стало відомо, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів
Ще одна країна долучиться до чеської ініціативи щодо боєприпасів для України
4 березня, 19:57
Макрон не виключає можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну
Франція – новий куратор України?
28 лютого, 16:30
Українські селяни вміють гуртуватися заради спільних цілей
Бебібум на замовлення. П’ять історій порятунку українського села соціум
27 лютого, 15:15
Військово-політичне керівництво країни представить бачення ключових напрямів розвитку держави на наступний рік
У Києві розпочався форум «Україна. Рік 2024» з топчиновниками та іноземними лідерами
25 лютого, 11:23
Майже рік не вщухають сімейні баталії між нардепом-силачем зі «Слуг народу» Василем Вірастюком та його половинкою Інною; вони не лише розлучаються, а й ділять заощадження
Бум розлучень у парламенті. Драма «слуги» Марченко та війна за золото Вірастюків Світська хроніка
23 лютого, 13:00

Політика

Шмигаль пояснив, скільки часу потрібно, аби відновити світло українцям
Шмигаль пояснив, скільки часу потрібно, аби відновити світло українцям
Енергетики запустили частину обладнання ДніпроГЕС
Енергетики запустили частину обладнання ДніпроГЕС
Уряд створив Центр авіації СБУ
Уряд створив Центр авіації СБУ
Стефанішина назвала основних противників запрошення України в НАТО
Стефанішина назвала основних противників запрошення України в НАТО
Фонд держмайна продає квартиру гауляйтера Сальдо
Фонд держмайна продає квартиру гауляйтера Сальдо
Арсеній Яценюк зверненувся до цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю
Арсеній Яценюк зверненувся до цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків
17K
Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)
14K
«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці
5841
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
5611
Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби
3993
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

Росію треба позбавити можливості обходити санкції, – посол Байба Браже
Сьогодні, 17:39
Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»
Сьогодні, 17:11
Євродепутат: Путін на «виборах» прагнув підтвердити мандат на вбивства українців
Сьогодні, 16:29
Стівен Пайфер: Україна має стати членом НАТО
Сьогодні, 15:21
Міністр оборони Данії: Україні треба допомогти сьогодні, потім буде пізно
Сьогодні, 14:35
НАТО допоможе Україні перемогти, – представник Альянсу
Сьогодні, 13:45

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua