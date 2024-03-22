Удар по Запоріжжю: троє людей вважаються зниклими безвісти (відео)

Унаслідок ворожих обстрілів поранено 10 людей

У Запоріжжі після нічної атаки РФ тривають роботи з ліквідації наслідків. Наразі відомо про десятьох поранених, троє людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«Унаслідок ворожих обстрілів поранено 10 людей, ще троє вважаються безвісти зниклими. На одному із місць влучання у приватному секторі обласного центру надзвичайники проводять пошуково-рятувальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на місці також працюють волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, кінологи Нацполіції. Психологи ДСНС надають допомогу громадянам. Триває розбір зруйнованих конструкцій на одному із обʼєктів критичної інфраструктури.

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Нагадаємо, у ніч на 22 березня Сили протиповітряної оборони знищили 92 повітряні цілі, які запустили російські загарбники по Україні – 55 ворожих «шахідів» та 37 ракет. Противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.

Росіяни завдали 12 ракетних ударів по місту Запоріжжя. За попередніми даними, сім будинків зруйновано, 35 – пошкоджено. Є поранені, їхня кількість уточнюється.

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О 5:10 ранку внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Наразі електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі, яка нещодавно була відремонтована українськими енергетиками. Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації, попередили в Енергоатомі. Якщо відключиться остання лінія звʼязку, ЗАЕС опиниться в блекауті.