Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені

У кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет

Під ранок четверга, 21 березня, росіяни атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили дитячий садок, житловий будинок та підприємство

У ніч на 21 березня внаслідок обстрілу Києва станом на 06:23 виявлено десять постраждалих. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Відомо, що троє поранених було в Шевченківському районі, одна жінка – в Святошинському, щодо інших – інформація уточнюється.

У кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок.

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«У Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку. У Подільському районі падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства. До відбою тривоги залишайтеся в укриттях!», – повідомив мер Києва.

Внаслідок ракетного удару в Святошинському районі в житловому будинку попередньо ударною хвилею вибило вікна. В Шевченківському районі пошкодження уламками житлового будинку – інформація зʼясовується.

Також в Шевченківському районі попередньо є загоряння на території дитячого садочку.

«У Шевченківському районі палають автівки на стоянці. Пожежно-рятувальні служби прямують на місце», – додав мер Києва Кличко.

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В Подільському районі палає дах житлового будинку. Підрозділи прямують на місце. Також там зафіксовано падіння уламків на територію нежитлової забудови.

У КМВА повідомляють, що наразі задіяні всі оперативні служби.

У ніч проти четверга, 21 березня, на території України було оголошено повітряну тривогу через масовану ракетну атаку Росії.

Близько десяти бомбардувальників Ту-95 МС запустили ракети по Україні, повідомили Повітряні сили. Після 4 години ранку вони досягли кордонів. Згодом Росія вдарила по Києву "кинджалами".

Також цієї ночі Росія запустила десятки "шахедів", які досягають тилових міст одночасно з ракетами.

Перші групи ракет зайшли в Україну з півночі й досягли Київщини та Житомирщини. Потім ракети залетіли на Рівненщину і почали маневрувати.

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Згодом Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Хмельницького. Після низки маневрів ракети з Житомирщини знову повернули на Київ.

Близько 5 години ранку у Києві почала працювати ППО, повідомив мер Віталій Кличко. Кияни повідомляли про гучні вибухи у місті у різних районах.

Також Повітряні сили повідомили про удар по столиці аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Нагадаємо, Повітряні сили повідомляли про кілька пусків ворогом аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал у напрямку Києва. Моніторингові пабліки також пишуть про пуски у бік столиці крилатих ракет Х-101.