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Чи можна знищити ракетами ДніпроГЕС та які можливі наслідки підриву дамби

Ірина Луцак
glavcom.ua
Чи можна знищити ракетами ДніпроГЕС та які можливі наслідки підриву дамби
Є значні пошкодження обладнання і споруд самої гідроелектростанції
фото: Запорізька обласна прокуратура

Після удару 22 березня ДніпроГЕС частково втратила значні потужності, що може позначитись на всій енергосистемі країни

Після ракетної атаки Росії 22 березня в ДніпроГЕС пошкоджена опора, підкранові балки та обладнання станції. ДніпроГЕС може генерувати до 1.5 ГВт електрики, та після удару Україна частково втратила ці потужності, що може позначитись на всій енергосистемі країни. Про це повідомив директор Укргідроенерго Ігор Сирота, повідомляє Суспільне.

Наразі є значні пошкодження обладнання і споруд самої гідроелектростанції. Обидві її електростанції – ГЕС-1 і ГЕС-2, зараз не працюють. Одна з них у критичному стані, говорить Ігор Сирота: «Станції посаджені на нуль. ГЕС-2 – там була пожежа у машинному залі, пошкоджені блочні трансформатори. Наслідки ще до кінця не відомі, але вони об'ємні й по відновленню це буде вимагати багато часу».

Нині, за словами директора Укргідроенерго потрібно 2-3 дні, щоб розібрати завали та перевірити пошкоджене обладнання. Але вже відомо, що згоріли деякі агрегати, для відновлення яких потрібно до двох років.

Чи можна підірвати ДніпроГЕС

В історії Дніпровської ГЕС вже були два випадки її руйнування. Перший – у 1941 році, коли радянська армія відступала з Запоріжжя, а працівники НКВС підірвали Дніпровську дамбу. Тоді затопило частину острова Хортиця, а загинути могло, за різними оцінками, близько трьох тисяч радянських військових та цивільних. Через два роки ДніпроГЕС підірвала вже німецька армія, коли сама відступала з Запоріжжя. Про це повідомляє Суспільне.

Тоді, у 1940-х роках, дамбу підірвали, заклавши у конструкцію велику кількість вибухівки. Тобто сапери, мали доступ до найвразливіших конструкцій дамби. За допомогою ракет, як це роблять росіяни, ДніпроГЕС зруйнувати важко. Проте, стан дамби зараз гірший ніж був під час Другої світової, говорить інженер-конструктор Дмитро Макагон – у 2020 році у споруді виявили тріщини: «Гребля – це потужна споруда. З одного боку, тією зброєю, що є у росіян, зруйнувати греблю їм буде важко. З іншого боку, може вплинути стан греблі».

Можливі наслідки підриву ДніпроГЕС

Як повідомляє Суспільне, за словами Михайла Яцика, директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України, наслідки руйнування ДніпроГЕС будуть меншими, ніж були від підриву Каховської ГЕС:

«Песимістичний сценарій в тому, що високий рівень води. Гідродинамічний тиск, який буде відбуватися при руйнуванні, буде нести великі загрози для населених пунктів вниз по течії».

Херсонська область пониззя руйнацію дамби не відчує, каже експерт, адже вода зупиниться на території колишнього Каховського водосховища. Український плацдарм на лівому березі Херсонської області також не буде затоплений.

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Теги: обстріл ракетна атака

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