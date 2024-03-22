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Нічна атака по Україні: ЗСУ повідомили, скільки повітряних цілей збито

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака по Україні: ЗСУ повідомили, скільки повітряних цілей збито
Противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
фото з відкритих джерел

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі

У ніч на 22 березня Сили протиповітряної оборони знищили 92 повітряні цілі, які запустили російські загарбники по Україні –  55 ворожих «шахідів» та 37 ракет. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Як повідомляється,  у  ніч на 22 березня противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

«В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу Shahed-136/131; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59», – написав Олещук у соцмережах.

Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:

  • 63 ударні БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф.);
  • 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область - РФ., ТОТ Крим);
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
  • П’ять крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. -рф.);
  • Сім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -рф.);
  • Дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. - РФ.).
Нічна атака по Україні: ЗСУ повідомили, скільки повітряних цілей збито фото 1

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, зранку 22 березня російські загарбники здійснили масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло. 

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Теги: ворог Кинджал ракета безпілотник системи ППО

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