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Угорщина відмовилася видати Україні росіянина, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої

Надія Карбунар
glavcom.ua
Угорщина відмовилася видати Україні росіянина, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої
У лютому 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну на домашній арешт
фото з відкритих джерел

Угорський суд відмовив в екстрадиції Редькіна через війну в Україні

Уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін, підозрюваний у вбивстві учасниці добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, переховується в Угорщині. Однак Будапешт відмовляється екстрадувати Україні росіянина. Про це кореспонденту «Кавказ.Реалії» розповів заступник Голови Національної поліції-начальник кримінальної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом, але отримала відмову.

«Угорський суд відмовив в екстрадиції Редькіна через війну в Україні», – сказав правоохоронець.

Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічником якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну у перші дні вторгнення російських військ торік.

У лютому 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, на домашній арешт.

Нагадаємо, 30 жовтня виповнилося шість років із дня загибелі лікарки, громадської активістки й військовослужбовиці чеченського походження Аміни Окуєвої.

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Теги: Будапешт депутат Ігор Мосійчук арешт Кавказ влада

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