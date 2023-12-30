Угорщина відмовилася видати Україні росіянина, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої
Угорський суд відмовив в екстрадиції Редькіна через війну в Україні
Уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін, підозрюваний у вбивстві учасниці добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, переховується в Угорщині. Однак Будапешт відмовляється екстрадувати Україні росіянина. Про це кореспонденту «Кавказ.Реалії» розповів заступник Голови Національної поліції-начальник кримінальної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.
За його словами, українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом, але отримала відмову.
«Угорський суд відмовив в екстрадиції Редькіна через війну в Україні», – сказав правоохоронець.
Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічником якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну у перші дні вторгнення російських військ торік.
У лютому 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої, на домашній арешт.
Нагадаємо, 30 жовтня виповнилося шість років із дня загибелі лікарки, громадської активістки й військовослужбовиці чеченського походження Аміни Окуєвої.
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