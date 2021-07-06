Банда, що застрелила Аміну Окуєву, обвинувачується ще в одному вбивстві

До злочинної організації входили сім осіб, які упродовж 2013-2019 років вчиняли вбивства на території столиці та Київської області

Поліцейські Київщини скерували до суду ще один обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання, яке обвинувачується у вбивстві Аміни Окуєвої та директора ДП «Капарол». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До складу організації входили 7 осіб, які упродовж 2013-2019 років вчиняли вбивства на території столиці та Київської області.

Учасники угруповання діяли згідно зі заздалегідь розробленим планом. Метою діяльності злочинної організації було системне вчинення умисних вбивств на замовлення з корисливих мотивів.

Організатор угруповання чітко розподілив ролі та функції між учасниками. Керівник спільно з координаторами розробляли плани вчинення злочинів, надавали вказівки іншим учасникам, фінансували безпосередніх виконавців злочинів, контролювали їхні дії, а також вживали заходів до конспірації протиправної діяльності. Свою діяльність зловмисники планували та проводили поетапно. Функціями інших учасників та безпосередніх виконавців злочинів, було отримання інформації про об’єкти злочинних посягань, шляхи підходу та відходу з місць вчинення злочинів, підшукування транспортних засобів, вогнепальної та холодної зброї, засобів зв’язку між собою, необхідних для вчинення умисних вбивств.

У лютому 2021 року слідчими поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання за фактами низки умисних вбивств, зокрема директора ДП «Капарол України», а також громадської активістки Аміни Окуєвої.

Наразі зловмисникам інкримінують ще низку злочинів. Так, у березні 2013 року, зібравши інформацію про спосіб життя директора одного з будівельних підприємств, зловмисники вистежили його на території Дарницького району Києва, де нанесли чисельні удари по голові битою, чим спричинили множинні переломи кісток черепа. Внаслідок цього чоловік помер на місці події.

Крім того, у вересні 2019 року учасники банди отримали «замовлення» щодо створення одному з приватних підприємців таких умов, в яких він буде відчувати небезпеку для свого життя та членів його сім’ї з метою передачі майна «замовнику». Так, отримавши інформацію щодо місця проживання підприємця, фігуранти, погрожуючи чоловікові, за допомогою запальної суміші підпалили його будинок.

Наразі працівники Слідчого управління поліції Київщини спільно зі слідчими Дарницького управління поліції у Києві за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115(Умисне вбивство), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам – довічне позбавлення волі.

Раніше прокуратура Київської області направила до суду звинувачувальний акт у кримінальному провадженні проти організатора і шести учасників злочинної організації, що займалися здійсненням замовних вбивств. Зокрема, мова йде і про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

Повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін був звільнений під домашній арешт, оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий.