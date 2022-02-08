Україна арештувала ще 14 російських літаків за польоти до окупованого Криму

Встановлено, що авіакомпанією «Газпром авіа» 14 пасажирських літаків незаконно використовувалися для польотів в окупований Крим

Не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства

Херсонський міський суд арештував 14 літаків російської авіакомпанії за пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя Херсонський міський суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника, які перевозили пасажирів до закритого пункту пропуску «Сімферополь-авіа» та з нього і таким чином були знаряддям вчинення злочинів», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, державної зради, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, порушення правил міжнародних польотів (ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 332, ст. 334 Кримінального кодексу України).

В рамках кримінального провадження встановлено, що російською авіакомпанією «Газпром авіа» 14 пасажирських літаків незаконно використовувалися для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правил міжнародних польотів.

Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства. Ці дії розглядаються прокуратурою автономії як такі, що підривають суверенітет України.

Загалом за клопотанням прокуратури автономії накладено арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

У грудні 2021 року Україна заочно заарештувала ще 13 російських літаків за незаконні польоти в окупований Крим. Всі вони належать авіаперевізнику АТ «Авіакомпанія Смартавіа».

До слова, у лютому Британія перехопила чотири російських літаки.