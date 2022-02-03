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    Британія перехопила чотири російських літаки

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    Два російські бомбардувальники Ту-95 і два морські патрульні літаки Ту-142 зачепили &laquo;зону інтересів Великобританії&raquo; - Британія перехопила чотири російських літаки
    Два російські бомбардувальники Ту-95 і два морські патрульні літаки Ту-142 зачепили «зону інтересів Великобританії»
    фото з відкритих джерел

    Лондон підняв у повітря винищувачі

    Королівські ВПС Великої Британії заявили, що підняли винищувачі у повітря у відповідь на наближення чотирьох російських військових літаків до Сполученого Королівства. Про це повідомляє ВВС.

    Сили заявили, що чотири російські стратегічні бомбардувальники були «перехоплені та супроводжені», додавши, що вони жодного разу не входили в повітряний простір Великої Британії.

    Два російські бомбардувальники Ту-95 і два морські патрульні літаки Ту-142 не входили в повітряний простір країни, а пролетіли поблизу «зони інтересів Великобританії», йдеться в повідомленні.

    Літаки Typhoon злетіли з баз британських ВПС у Лоссімуті, на північному сході Шотландії, і до них приєднався танкер-заправник Voyager, запущений з Оксфордшира, Англія.

    Влада не надала більш детальної інформації про операцію.

    Нагадаємо, раніше літак РФ увійшов у повітряний простір НАТО – його перехопили винищувачі.

    До слова, 19-25 липня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім разів піднімалися в повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

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    Теги: Росія Англія літак повітря влада
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    Британія перехопила чотири російських літаки