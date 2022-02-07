НАТО організувало «повітряний міст» для постачання Україні зброї – ЗМІ

До створення повітряного коридору зброю Україні постачали з країн НАТО лише США та Туреччина, які «готові були ризикувати гнівом Москви»

Офіційний представник США зазначив, що Україні різко не вистачає боєприпасів

Країни НАТО організували «повітряний міст» для переправлення зброї та боєприпасів в Україну, щоб утримати можливе повномасштабне вторгнення РФ. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що влада США повідомила Конгрес про те, що планує передати Україні п'ять транспортних вертольотів Мі-17 російського виробництва, які використовували афганська армія.

Офіційний представник США зазначив, що Україні різко не вистачає боєприпасів. Декілька складів боєприпасів в Україні знищено внаслідок інцидентів, до яких може бути причетна Росія. Водночас, єдиний в Україні завод з виробництва боєприпасів був у Луганську, проте його зараз контролюють сепаратисти так званої ЛНР.

Як додає WSJ, до створення повітряного коридору зброю Україні постачали з країн НАТО лише США та Туреччина, які «готові були ризикувати гнівом Москви». При цьому Києву також допомагають Велика Британія та країни Балтії. Польща і Чехія планують розпочати найближчим часом.

Також українських військових уже навчають інструктори зі США, Великої Британії, Канади, Польщі.

Напередодні Німеччина підтвердила відмову постачати зброю Україні.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.