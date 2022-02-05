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    Канада відправила в Україну літак зі зброєю

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    Канадський військово-транспортний літак із вантажем нелетального озброєння вилетів до України - Канада відправила в Україну літак зі зброєю
    Канадський військово-транспортний літак із вантажем нелетального озброєння вилетів до України
    фото з відкритих джерел

    Канада вислала в Україну нелетальну зброю

    Збройні сили Канади направили в Україну транспортний літак із нелетальним озброєнням. Про це у п'ятницю, 4 лютого, повідомили у оборонному відомстві країни.

    «У рамках нещодавно оголошеної Канадою негайної підтримки Україні та продовження та розширення операції UNIFIER, місії з підготовки та зміцнення потенціалу Збройних сил Канади (CAF) в Україні, літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон із вантажем нелетального озброєння», – сказали у відомстві.

    Зазначається, що Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.

    «Це обладнання ще більше допоможе українським силам безпеки захиститися від загроз Росії та нарощування військових сил в Україні та навколо неї», – додали у відомстві.

    Канада передала засоби індивідуального захисту та засоби перевезення вантажів, а також засоби спостереження та розвідувальне обладнання. Команда персоналу CAF супроводжує обладнання, щоб допомогти в його інтеграції та забезпечити належну підготовку українських сил безпеки щодо його функціонування та обслуговування.

    «Ці співробітники CAF залишаться в Україні для додаткового наставництва українським силам безпеки. Точні місця та дати прибуття додаткових членів CAF, які взяли участь у продовженні та розширення Канадою операції UNIFIER, не будуть розголошуватися з міркувань оперативної безпеки», – резюмували в оборонному відомстві Канади.

    Нагадаємо також, що США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

    Теги: Канада літак перевезення
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    Канада відправила в Україну літак зі зброєю