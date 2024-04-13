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Україна може програти війну вже цього року – BBC

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна може програти війну вже цього року – BBC
Літній наступ росіян у будь-якому випадку «не призведе до рішучого завершення конфлікту»
фото з відкритих джерел

Росіяни мають намір скористатися скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь

Росія може здобути перемогу у війні вже цього року, але не шляхом прориву української оборони та захоплення значних територій, а зламавши волю українців до продовження боротьби. Про це йдеться у публікації BBC.

Видання наводить думку генерала Річарда Берронса, колишнього командувача Об'єднаних сил Великої Британії, який бачить «серйозний ризик» української поразки вже цього року.

«Україна може відчути, що не може перемогти. [Це станеться], коли справа дійде до запитання, чому люди повинні продовжувати битися і вмирати, лише щоб захистити те, що неможливо захистити», – каже Берронс і зауважує, що наразі українське суспільство до цієї критичної точки ще не підійшло.

На думку генерала, росіяни мають намір скористатися скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь, і здійснити свій масштабний наступ влітку. Якщо їм таки вдасться десь прорватися (чого так і не вдалося українцям торік), то це стане потужним ударом по моральному стану українців.

Утім, як зауважує старший науковий співробітник аналітичного центру Вайтхолл (Британія) Джек Вотлінг, стратегічною метою Росії цього року можуть бути навіть не територіальні здобутки, а саме спроба знищити бойовий дух України та переконати її західних прихильників у безнадійності подальшого спротиву.

Вотлінг наголошує, що літній наступ росіян у будь-якому випадку «не призведе до рішучого завершення конфлікту».

«Найбільш вірогідним результатом буде те, що Росія досягне успіхів, але не зуміє прорватися. Вона не має достатньо великих або хороших сил, щоб пробити весь шлях до річки [Дніпро]... але війна обернеться на користь Росії», – погоджується з аналітиком генерал Берронс.

Нагадаємо, обстановка на східному фронті в Україні останніми днями суттєво загострилася. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ». 

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках. Під Часовим Яром 12 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. 

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Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна наступ росіяни

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