Сирський: Обстановка на Сході суттєво загострилася

На Покровському напрямку ворог намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП

Тепла суха погода допомагає ворожим танкам проходити більшу частину відкритих ділянок місцевості

Обстановка на східному фронті в Україні останніми днями суттєво загострилася. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ». Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП», – заявив головком.

Він пояснив, що цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила доступною для танків більшу частину відкритих ділянок місцевості. Попри значні втрати, противник нарощує зусилля з допомогою нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому час від часу добивається тактичного успіху.

«Тому перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника.

За результатами заслуховування висновків щодо характеру дій противника були прийняті рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів», – відзвітував Сирський.

За його словами, знову постало питання щодо високотехнологічних видів зброї. «Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи», – наголосив головнокомандувач.

Другою серйозною проблемою він назвав підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння.

«Передусім вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій», – зазначив Сирський.

Також він розповів, що нагородив найкращих воїнів відзнаками та цінними подарунками.

Нагадаємо, що окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках. Під Часовим Яром 12 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.