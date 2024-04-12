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ЗСУ розгромили 12 осередків особового складу та озброєння противника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили 12 осередків особового складу та озброєння противника
Протягом доби зафіксовано 81 бойове зіткнення
фото: Генштаб

Ворог безуспішно атакує на Херсонщині

Триває 779-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 81 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав два ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Суми Сумської області; Липці та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Пльохів, Янжулівка, Семенівка Чернігівської області; Ворожба, Марчихина Буда, Яструбине Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий та Курилівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,  намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове  Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, три рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка Донецької області та Роботине Запорізької області.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької  області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, за повідомленням американського Інституту вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої на кількох напрямках. Російські загарбники нещодавно просунулися поблизу українського плацдарму на лівому березі Херсонської області.

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Теги: Костянтинівка авіація Генштаб полон озброєння населення Макіївка Азовсталь ворог Вугледар Часів Яр

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