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Росіяни окупували Богданівку? ЗСУ відреагували

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни окупували Богданівку? ЗСУ відреагували
Ворог застосовує на Бахмутському напрямку весь наявний ударно-штурмовий потенціал
фото: Офіс президента

Міноборони стверджує, що Сили оборони контролюють Богданівку

Російські загарбники штурмують у напрямку населених пунктів Богданівка й Іванівське Донецької області. Нині приблизно 70% Богданівки окуповані. Ще 30% – контролюють Сили оборони України. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрій Федоренко в етері телемарафону.

Військовий розповів, що ситуація в Іванівському схожа: «За кожен будинок йдуть жваві бої. Деякі позиції є перехідними».

Він наголосив, що Сили оборони не просто обороняються, а й додатково проводять заходи задля покращення переднього краю і, коли є така можливість, вибивають противника із займаних позицій.

Крім того, Федоренко прокоментував ситуацію поблизу Часового Яру на Донеччині. Там російські окупанти діють, як раніше в Бахмуті та Авдіївці, а саме намагаються штурмувати населений пункт додатково по флангах. Водночас військовий переконаний, що в найближчій перспективі у противника не буде можливості окупувати Часів Яр.

Утім, зараз ворог застосовує на Бахмутському напрямку весь наявний ударно-штурмовий потенціал. «Зокрема, штурмує позиції Сил оборони авіацією, а також скидає значну кількість керованих авіабомб», – додав Федоренко.

Водночас Міноборони України запевнило, що Богданівка зараз під контролем Сил оборони: «Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Уночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів».

Оборонне відомство закликало орієнтуйтуватися тільки на офіційні повідомлення Збройних сил України.

Нагадаємо, що сьогодні аналітики DeepState повідомили, ніби на Донеччині російські загарбники окупували село Богданівка та просунулися біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького. 

Як повідомлялося, під Часовим Яром 12 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, триває 780-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. 

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Теги: Донеччина окупація фронт

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