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Україна – найзамінованіша країна у світі – ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна – найзамінованіша країна у світі – ООН
Постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун
фото: Київський безпековий форум

ООН у 2022 році виділила для 17 млн українців 3,7 млрд дол.

ООН бере участь у гуманітарному розмінуванню в Україні, яке дозволить фермерам відновити діяльність у прифронтових регіонах. Про це повідомила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун під час виступу на 15-му щорічному Київському безпековому форумі.

«Розпочалися роботи щодо гуманітарного розмінування. Україна зараз є найбільш забрудненою країною в світі у плані замінування. І доки ми не зможемо визначити всі сільськогосподарські угіддя як безпечні, звичайно фермери не зможуть повернутися до своєї роботи», – зазначила вона.

Зазначається, що основна увага представників ООН в Україні зосереджена на роботі у прифронтових і деокупованих територіях.

«Наша головна робота – надання громадам на лінії 20 км від лінії фронту практичної допомоги. Ми проводимо оперативну оцінку ситуації, вимірюємо рівень руйнації. І звіт ООН документує терор, поневіряння і страждання людей, а також витривалість, що проявляється людьми», – додала вона.

Крім того, повідомляється, що ООН надала Україні безпрецидентну допомогу.

«Щодо отриманих грошей – це найбільша гуманітарна акція, яку ми будь-коли надавали. 3,7 млрд дол. у 2022 році були виділені для 17 млн українців, які знаходяться всередині країни. Крім того, тих, хто полишив Україну, також підтримують за кордоном. Відповідна допомога включає гроші, харчі, воду, укриття, медичні і санітарні засоби», – уточнила Браун.

Для забезпечення належного рівня підтримки українцям, було кратно збільшено штат організаці – з 200 до 3000, і 60% з них – це українці.

Нагадаємо, 25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO» за участі відомих міжнародних діячів. На Форумі, зокрема, була сформована Рада Безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

Теги: ООН Україна війна

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