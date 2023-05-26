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Щорічний Київський безпековий форум. День другий (онлайн-трансляція)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Щорічний Київський безпековий форум. День другий (онлайн-трансляція)
фото: glavcom.ua

Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО

Сьогодні о 10:00 у столиці стартував другий день роботи 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, організованого фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Одним із інформаційних спонсорів якого є «Главком».

Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО: «Досить зволікань. Жодних альтернатив. Україна має стати членом НАТО».

У Форумі беруть участь відомі міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

До учасників Форуму і всієї України звертаються 43-й президент США Джордж Буш-молодший, Прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-22 роках Борис Джонсон, Прем’єр-міністр Австралії у 2013-15 роках Ентоні Ебботт, Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, Державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, Помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже, Президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям, американський філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

Серед учасників Форуму – Нобелівська лауреатка миру 2022 року Олександра Матвійчук, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, Глава Координаційної Ради Білорусі Святлана Ціхановська, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках генерал Веслі Кларк, Постійний представник США при ОБСЄ, Посол Майкл Карпентер, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках генерал Девід Петреус, Посол США в Росії у 2011-14 роках Майкл Макфол.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Теги: Київ НАТО

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