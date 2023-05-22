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Австрія готова допомогти Україні у розмінуванні територій, але є умова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Австрія готова допомогти Україні у розмінуванні територій, але є умова
Стало відомо яким чином Австрія допоможе Україні у розмінуванні територій
фото з відкритих джерел

У МЗС Австрії заперечили присутність в Україні австрійських солдатів, і заявили що готові допомогти із розмінуванням територій

Австрія заявила що в Україні немає австрійських солдатів, проте країна готова допомогти у розмінуванні територій, зокрема разом із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це в понеділок заявив австрійський міністр закордонних справ Олександр Шалленберг під час зустрічі з колегами з країн Євросоюзу в Брюсселі. Його слова наводить австрійський телеканал ORF.

«Ми вже допомагаємо з розмінуванням в рамках програм ОБСЄ і, звичайно, продовжуватимемо працювати в цьому напрямку. Наразі ми розглядаємо подальші ініціативи щодо того, яким чином ми можемо ще допомогти нашим українським друзям у розмінуванні – фінансово чи гуманітарно»,  – зазначив Шалленберг. Дипломат також вкотре наголосив, що європейські країни та, зокрема, Австрія не відправляли своїх солдатів в Україну. 

«Жодна європейська держава наразі не має своїх військових в Україні. І це факт», – зазначив глава австрійського МЗС.

Нагадаємо, у минулу п’ятницю канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що австрійські військові не братимуть участі в розмінуванні в Україні, доки там тривають бойові дії. Він зазначив, що подібні ініціативи реалізуються міжнародними організаціями та що Австрія розглядає можливість профінансувати одну з них.

«Жоден австрійський солдат не ступить на українську землю для такої оперативної місії, доки це зона бойових дій», – сказав Нехаммер у заяві. Зараз Австрія розглядає виключно фінансову участь у такій ініціативі. Австрійський президент Александер Ван дер Беллен, навпаки, розкритикував уряд країни за небажання направити на Україну фахівців із розмінування.

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Теги: солдат президент держава розмінування військові міністр Австрія

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