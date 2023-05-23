Міноборони повідомило, скільки території України необхідно обстежити на предмет замінування

Близько третини території нашої держави необхідно обстежити на предмет замінування

З початку повномасштабної війни РФ проти України, обсяг роботи із розмінування і попередження ризиків зріс у геометричній прогресії

В Україні необхідно обстежити понад 170 тис. кв. км територій на предмет замінування. Про це на брифінгу сказав старший офіцер відділу підтримки адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України, підполковник Михайло Конопельнюк.

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«Через російську агресію територія України зазнала найбільшого забруднення вибухонебезпечними предметами серед країн світу. Наразі обстеження потребує площа понад 174 тис. км кв., з яких 14 тис. – це морські акваторії. Це близько третини нашої держави», – сказав Конопельнюк.

Військовий зазначив, що відновлення деокупованих територій, відбудова житла, транспортної й критичної інфраструктури можливі лише за умови проведення гуманітарного розмінування. Сапери щодня знешкоджують десятки та сотні вибухонебезпечних предметів.

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«У першу чергу розміновуються об'єкти критичної інфраструктури – це залізничні колії, мости, автодороги, лінії електропередачі та інше. Друге – це землі сільськогосподарського призначення. Третє – промислові та аграрні підприємства, домогосподарства та інші об'єкти», – додав підполковник.

Як зазначив Конопельнюк, з початку повномасштабної війни РФ проти України, обсяг роботи із розмінування і попередження ризиків зріс у геометричній прогресії.

Військовий також зазначив, що наразі понад 30 груп Державної спеціальної служби транспорту залучені з метою розмінування деокупованих територій у Харківській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській і Київській областях. Серед них є три групи підводного розмінування.

«Наразі нашими фахівцями з розмінування виявлено та знешкоджено понад 35 тисяч вибухонебезпечних предметів, обстежено понад сім тис. гектарів місцевості та 16 гектарів акваторій. Проведено обстеження понад двох тисяч залізничних доріг та 500 км автомобільних доріг», – розповів військовий.

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Водночас за рішенням міністра оборони, збільшується чисельність фахівців до майже трьох тисяч саперів.

Крім того, підполковник зазначив, що в Україні усе більше жінок хоче опанувати професію сапера. Наразі вже шість жінок проходять службу саперів і ще одна жінка проходить курс навчання.