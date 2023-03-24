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Україна передала РФ всіх важкопоранених полонених (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна передала РФ всіх важкопоранених полонених (фото)

Йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію

Українська сторона здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених в полон з початку широкомасштабного вторгнення. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні», – йдеться в повідомленні.

У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення. Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.

Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі. 

«Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України», – додали в координаційному штабі.

Нагадаємо, сьогодні Україна також повернула тіла 83 загиблих воїнів.

Теги: полон Україна війна росія

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