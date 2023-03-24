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Україна повернула тіла 83 загиблих воїнів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула тіла 83 загиблих воїнів
фото ілюстративне

Передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції

Сьогодні, 24 березня, відбулася чергова передача тіл українських захисників на рідну землю. Україна повернула 83 загиблих військових. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Зазначимо, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції», – йдеться в повідомленні.

В Мінреінтеграції нагадали, що працює «гаряча лінія» Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, триває 394-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили на них понад 79 атак противника. 

Теги: Україна Telegram обмін полоненими війна військові смерть

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