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Чому РФ не поспішає відповідати на запити про полонених: роз’яснення координаційного штабу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому РФ не поспішає відповідати на запити про полонених: роз’яснення координаційного штабу
фото з відкритих джерел

Українців закликають не поширювати персональні дані, світлини та інформацію щодо можливого місця перебування полоненого 

Росія не поспішає відповідати на запити міжнародних організацій, зокрема міжнародного комітету Червоного Хреста щодо підтвердження полону українських військовослужбовців, бо це тягне за собою виконання певних зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевськими конвенціями. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі пояснюють, що для того, щоб відвідати місця утримань полонених військовослужбовців, треба мати до них доступ. Представники Червоного Хреста роблять відповідні запити, проте не завжди отримують дозвіл. Це пов’язано з тим, що РФ не поспішає підтверджувати полон українських військовослужбовців, бо це тягне за собою виконання певних зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевськими конвенціями.

А це означає, що полоненим мають бути забезпечені відповідні умови утримання, медична допомога, можливість листування тощо, підкреслили у Коордштабі.

Представник штабу підкреслив, що робота над процесами обміну триває безперервно і має певні специфічні особливості. Також він наголосив, що варто бути пильними, даючи коментарі, не поширювати персональні дані, світлини, інформацію щодо можливого місця перебування полоненого тощо.

Нагадаємо, що вчора, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 130 українських захисників.

Серед захисників, яких повернула Україна, 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі».

У мережі з’явилося відео виховної бесіди з російськими військовополоненими, які повернулися до Росії в межах обміну.

Теги: росія Україна війна полон

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