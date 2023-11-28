Україна планує повернути географічним назвам Криму найменування кримськотатарською
Кримськотатарську мову використовуватимуть для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування
В Україні хочуть повернути географічним назвам Криму історичні найменування кримськотатарською мовою. Триває підготовка цього рішення. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції з посиланням на засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови.
«Географічним назвам у тимчасово окупованому Криму повернуть історичні найменування кримськотатарською мовою», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, кримськотатарську мову використовуватимуть для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.
«Підготовка цього рішення триває на виконання Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії», – зазначили в Мінреінтеграції.
Наразі узгоджують механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях. А також на дорожніх вказівниках і під час виготовлення мап. Для цього проводитимуть комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники.
«За результатами засідання Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення уряду. Цим питанням займатимуться Мінінфраструктури разом із Мінреінтеграції, постійним представником президента України в Криму, Меджлісом кримськотатарського народу й Інститутом національної пам’яті», – підсумували в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, декілька місяців тому стало відомо, що в Україні розроблять правопис кримськотатарської мови з використанням алфавіту на основі латинської графіки. Уряд схвалив відповідне розпорядження.
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