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Україна планує повернути географічним назвам Криму найменування кримськотатарською

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна планує повернути географічним назвам Криму найменування кримськотатарською
Кримськотатарську мову використовуватимуть для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування
фото ілюстративне

Кримськотатарську мову використовуватимуть для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування

В Україні хочуть повернути географічним назвам Криму історичні найменування кримськотатарською мовою. Триває підготовка цього рішення. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції з посиланням на засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови.

«Географічним назвам у тимчасово окупованому Криму повернуть історичні найменування кримськотатарською мовою», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, кримськотатарську мову використовуватимуть для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.

«Підготовка цього рішення триває на виконання Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії», – зазначили в Мінреінтеграції.

Наразі узгоджують механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях. А також на дорожніх вказівниках і під час виготовлення мап. Для цього проводитимуть комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники.

«За результатами засідання Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення уряду. Цим питанням займатимуться Мінінфраструктури разом із Мінреінтеграції, постійним представником президента України в Криму, Меджлісом кримськотатарського народу й Інститутом національної пам’яті», – підсумували в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, декілька місяців тому стало відомо, що в Україні розроблять правопис кримськотатарської мови з використанням алфавіту на основі латинської графіки. Уряд схвалив відповідне розпорядження.

Теги: Крим кримські татари

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