Україна планує відновити роботу трьох морських портів

Захід і вихід суден в морські порти будуть здійснюватися за допомогою формування каравану

Після підписання Угоди про «зернові коридори» планується відновлення роботи трьох українських морських портів. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Планується відкрити порти Одеса, Чорноморськ та Південний.

«У зв'язку з підписанням 22 липня 2022 року ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом здійснюється відповідна підготовка портів Одеса, Чорноморськ і Південний до відновлення роботи», – розповідають в АМПУ.

Також наголошується, що захід і вихід суден в морські порти будуть здійснюватися за допомогою формування каравану, який буде супроводжувати судно лідирування.

Нагадаємо, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

Сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.