Обстріл Одеси: Повітряні сили повідомили, куди цілили рашисти (відео)

Дві ракети ворога влучили в інфраструктуру порту

Російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно. Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Фактично дві (ракети - ред.) збито, дві – влучили в інфраструктуру портову. Зрозуміло, для чого це все робиться. У контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном, було завдано удару саме туди, де зерно. Бачимо, чого вартують ці домовленості з країною-терористом», – заявив Ігнат.

Раніше у пресслужбі Міністерства аграрної політики у коментарі «Суспільному» також повідомили, що в порту було зерно.

«Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.