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Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників
Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції

Сьогодні, 6 вересня, відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

«Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – додали в Міністерстві.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели найбільший обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

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Теги: війна

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