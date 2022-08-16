Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції

Українська сторона повернула тіла ще 19 загиблих воїнів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників», - ідеться в повідомленні.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Як повідомлялося, Україні загалом вдалося повернути тіла 522 загиблих захисників, які були у списках зниклих безвісти. Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська влада повернула на Батьківщину тіла ще 17 наших захисників, які загинули на війні. Тіла героїв прибули в Україну 9 серпня. 25 липня Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників.