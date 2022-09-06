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«Нарешті почули рідну мову». Як українські захисники поверталися із полону (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Нарешті почули рідну мову». Як українські захисники поверталися із полону (відео)
Черговий обмін полоненими відбувся у Донецькій області
Володимир Золкін/Facebook

Черговий обмін відбувся 2 вересня 2022 року

У межах чергового обміну 2 вересня Україна повернула 14 своїх військових, які потрапили у російський полон навесні. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував відео, як відбувався обмін.

«Черговий обмін відбувся 2 вересня 2022 року. З полону звільнено 14 українських Захисників. Ось як події виглядали від першої особи. Україна робить усе можливе, щоби визволити наших Захисників. Усі мають повернутися додому», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що серед звільнених українських бійців десятеро з 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо з 30-ї ОМБР. Вони потрапили до полону окупаційних військ у травні цього року. Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик. 

Нагадаємо, що 2 вересня додому повернулись десятеро воїнів з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик.

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

Теги: відео полон Україна війна росія

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