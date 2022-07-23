Військові показали, як вивозять тіла вбитих на Півдні окупантів (фото)

Тіла росіян відправляють додому залізницею

Україна передала Росії тіла ліквідованих окупантів. Про це повідомило оперативне командування «Південь». На своїй сторінці у Facebook воно опублікувало фото відправки «вантажу 200».

«Так рашисти повертаються до дому зі спекотного півдня України. Без вагонів РЖД (рашистської железной дороги) ніяк! Вочевидь, в усипальних вагонах із кондиціонерами…», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 12 липня, Україна повернула тіла 30 загиблих українських захисників.

Також 28 червня у Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.

Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони. Серед усіх тіл, які тоді Росія передала із «Азовсталі» Україні тільки третина належить бійцям полку «Азов». Тіла будуть ідентифікувати за експертизою ДНК.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

14 червня до України повернулися ще 64 тіла героїчних оборонців «Азовсталі». 21 червня повернули ще 35 захисників.