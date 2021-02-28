Україна презентувала в Туреччині унікальний вітчизняний всюдихід

Компанія Sherp продає всюдиходи на всі континенти, оскільки аналогів за тактико-технічними характеристиками у світі немає

В Анкарі відбулася презентація снігоболотоходу Sherp вітчизняного виробництва, який розробляли протягом 20 років та який не має аналогів у світі.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Приємно представляти цей високотехнологічний продукт, який свідчить про розвиток науки, інженерної, дослідницької, конструкторської думки в Україні. Туреччина – це надзвичайно важлива країна регіону, вона також може розглядатися як держава, де можна здійснювати збірку цих автомобілів, виходити з турецькими партнерами на треті ринки», – сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

За оцінкою розробників, Туреччина є дуже перспективним ринком для експорту всюдиходів та вихід на ринки третіх країн.

«Ми впевнені, що наші всюдиходи будуть користуватися попитом серед рятувальних служб, служб обслуговування аеропортів, компаній, які обслуговують лінії електропередач, трубопроводи. Розглядаємо в перспективі Туреччину як хаб для виходу на ринок Близького Сходу та суміжних держав», – розповів представник компанії Sherp, відповідальний за продажі в Азійському регіоні, Олексій Опанасенко.

Снігоболотохід Sherp було розроблено та виготовлено в Україні, цей процес тривав 20 років. Нині компанія Sherp продає всюдиходи на всі континенти, оскільки аналогів за тактико-технічними характеристиками у світі немає. Всюдихід має кілька модифікацій. Представлена в Анкарі модель Sherp N1200 має вантажопідйомність 1200 кг, максимальну швидкість по суші – 40 км/год, по волі – 6 км/год., максимальний кут підйому – 35 градусів, дорожній просвіт – 1 метр, паливна автономність – 65 год., витрата палива – 5 л/год.