Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT

Українські воїни тестують, промацують і з’ясовують, що працює, а що ні

«Весь сенс контрнаступу ЗСУ в тому, що ні Росія, ні західні союзники не знають, коли він дійсно почнеться»

Україна, проводячи «зухвалі операції», намагається розосередити російську оборону перед своїм контрнаступом. Про це пише британське видання Financial Times.

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Зазначається, що спочатку був загадковий удар безпілотника по Кремлю. Потім відбулося «вторгнення» РДК (Російського добровольчого корпусу) і легіону Свобода Росії в Бєлгородську область. Після цього – атака морського безпілотника на російський корабель Іван Хурс у Чорному морі. І ще у вівторок вранці більш ніж два десятки безпілотників атакували Москву.

«Це все може бути спрямовано на те, щоб обдурити противника і сформувати поле бою перед масштабним наступом ЗСУ», – зазначає видання.

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Колишній майор армії США, який очолює кафедру вивчення війн в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті, Джон Спенсер зазначає, що українські операції в «сірій зоні» вимагають від Росії витрат ресурсів – чи то бойові підрозділи, чи то інформаційні операції. Але мета одна – переключити увагу противника.

Український високопоставлений чиновник заявив, що успішний контрнаступ починається з успішного психологічного наступу. А в росіян моральний дух не на найвищому рівні. Захід РДК і легіону Свобода Росії на територію Бєлгородської області викликав крайнє здивування серед росіян. Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відеозвернення, в якому заявив, що міноборони РФ має посилити свою військову присутність на кордоні.

«Ідея полягає в тому, щоб створити безліч дилем для російського командування. Проблеми – як-от прорив лінії фронту – концентрують увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дії», – каже Майк Мартін, колишній офіцер британської армії та автор книги Як вести війну.

В українській розвідці зазначають, що важливо завдати удару по моральному духу Росії і змусити РФ передислокувати війська вздовж кордону.

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Financial Times зазначає, що Україна успішно використовувала подібну тактику минулого літа. Протягом кількох тижнів українські військові обговорювали ідею контрнаступу на південь. А коли окупаційні війська рушили на південь в очікуванні цієї атаки, Київ пішов у контрнаступ на півночі – у Харківській області.

Українці тестують, промацують і з’ясовують, що працює, а що ні. Весь сенс контрнаступу ЗСУ в тому, що ні Росія, ні західні союзники не знають, коли він дійсно почнеться. Українці змушують росіян продовжувати гадати, сказав високопоставлений західний чиновник. З української точки зору, ця невизначеність є ключовою.

Нагадаємо, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Учора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА Shahed.