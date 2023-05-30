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ЗСУ відбили майже 30 атак та знищили чотири безпілотники окупантів – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ відбили майже 30 атак та знищили чотири безпілотники окупантів – Генштаб
Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 27 ворожих атак
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Учора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА Shahed. Вчора вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва. Силами та засобами ППО 11 із 11 ракет були знищені. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційні удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та іншу інфраструктуру.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 27 ворожих атак.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби авіаційного удару в районі Мілового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської. Завдав авіаційного удару в районі Стельмахівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав ракетного удару в районі Лиману та авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області; Сіверськ та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. У той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе і Мала Токмачка Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногріськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців. Перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Успіхи ЗСУ

Наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також минулої доби було знищено чотири ворожі розвідувальні БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три важливі цілі противника.

Теги: окупанти Генштаб Авдіївка Бахмут Вугледар

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