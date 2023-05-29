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Сирський відвідав Лиманський напрямок і анонсував контрнаступ ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський відвідав Лиманський напрямок і анонсував контрнаступ ЗСУ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ зустрівся з командирами частин та підрозділів
фото скріншот відео

Олександр Сирський: «Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій»

На Лиманському напрямку українські оборонці продовжують утримувати займані рубежі, не даючи росіянам просунутися вперед, і скоро настане час для контрнаступу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

«Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці», − написав він.

Сирський також повідомив, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш «гарячих точках» фронту, і обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

«Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них», − підсумував Сирський.

Нагадаємо, триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. 

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Теги: гібридна війна ЗСУ контрнаступ Telegram

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