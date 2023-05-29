Сирський відвідав Лиманський напрямок і анонсував контрнаступ ЗСУ

Олександр Сирський: «Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій»

На Лиманському напрямку українські оборонці продовжують утримувати займані рубежі, не даючи росіянам просунутися вперед, і скоро настане час для контрнаступу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

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«Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці», − написав він.

Сирський також повідомив, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш «гарячих точках» фронту, і обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

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«Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них», − підсумував Сирський.

Нагадаємо, триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.