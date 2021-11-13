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    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)

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    Спільні навчання проходили у Чорному морі за участі двох українських кораблів - Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Спільні навчання проходили у Чорному морі за участі двох українських кораблів
    фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

    Навчання проводилися для відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО

    Військово-морські сили України провели навчання у Чорному морі з кораблями США, Туреччини та Румунії. Сторони відпрацювали взаємодію багатонаціональної тактичної групи за стандартами НАТО, повідомила у Facebook пресслужба ВМС України.

    Повідомляється, що в навчаннях PASSEX були задіяні флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney і авіація американських ВМС. Загалом в навчаннях взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер «Слов'янськ» і середній десантний корабель «Юрій Олефіренко».

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    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)
    фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

    Навчання проводилися для відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО і підвищення рівня сумісності з флотами НАТО.

    «Крім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, удосконалювати навчання екіпажів кораблів ВМС України і ВМС США для виконання спільних морських операцій», – йдеться у повідомленні.

    На тренуваннях відпрацювали елементи тактичного маневрування, використання міжнародної системи сигналів, освітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування по зв'язку і так далі.

    Нагадаємо, раніше авіація союзників НАТО разом із літаками F-15E ВПС США в рамках повітряно-морського співробітництва супроводжувала корабель ВМС США Mount Whitney під час його походу в акваторію Чорного моря.

    Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

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    Теги: МЗС Чорне море США НАТО військові корабель навчання Україна ВМС
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    Україна провела тренування із кораблями США, Туреччини та Румунії у Чорному морі (фото)