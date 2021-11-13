«Північний потік – 2» не повинен використовуватися проти України, – МЗС Німеччини

Хайко Маас запевняє, що Німеччина виступає за продовження транзиту газу через Україну

Німеччина виступає за продовження договору на транзит російського газу через Україну навіть у тому випадку, якщо «Північний потік – 2» буде прийнятий в експлуатацію. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю, опублікованому в суботу в газеті «Рейніше пост».

Він нагадав, що рішення про прийняття в експлуатацію залишається за федеральним мережевим агентством.

«Ми взяли на себе політичні зобов'язання, що цей трубопровід не повинен використовуватися для тиску на Україну. Ми хочемо надійні, довгострокові, закріплені контрактами поставки газу і контракти для України на транзит», – сказав Маас.

У ФРН проти проєкту виступають «зелені» і різні природоохоронні організації.

Виконуюча обов'язки канцлерки Ангела Меркель неодноразово говорила, що проєкт потрібно завершити, оскільки Німеччині потрібно більше газу.

Будівництво «Північного потоку – 2» повністю завершилося 10 вересня 2021 року. Спочатку його планувалося завершити до кінця 2019 року, проте через санкції США Будівництво затримувалося. Газопровід складається із двох ниток загальною потужністю 55 млрд куб.м на рік, які пролягають від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Для запуску газопроводу потрібно отримати реєстрацію як незалежного транспортного оператора – Федеральне мережеве агентство має опублікувати проект рішення до 8 січня 2022 року. Дане відомство не може заборонити прокачування газу, але якщо воно почнеться до отримання реєстрації, то на оператора буде накладено штраф. Така реєстрація потрібна, щоб відповідати нормам газової директиви ЄС.

Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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