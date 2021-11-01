Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі

У РФ відреагували на рішення США відправити корабель до Чорного моря

Глава МЗС РФ заявив, що демонстрація прапора США у Чорному морі не додає стабільності у світі

Демонстрація прапора Військово-морських сил США не робить ситуацію у світі більш стабільною. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.

Так російський міністр закордонних справ відреагував на рішення США відправити в Чорне море корабель Mount Whitney в рамках спільних операцій із НАТО.

«Було кілька разів, коли Сполучені Штати прямо оголошували необхідність заходу своїх військових судів у цю акваторію необхідністю стримування Росії, недопущення ризиків із боку Росії в Чорному морі американськими союзниками. Це, звичайно, не додає стабільності», – заявив він.

Нагадаємо, есмінець США USS Porter вирушає в Чорне море. Там він буде взаємодіяти з партнерами з НАТО.

Також Кремль заявив, що «НАТО не зацікавлене у розвитку співробітництва та двосторонніх відносин із Росією».

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.