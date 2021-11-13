ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям

МЗС України співпрацює з урядами европейських країн задля збереження максимальної свободи подорожей українців

Цього тижня Рада ЄС ухвалила рекомендаційне рішення обмежити несуттєві туристичні поїздки українських громадян до Європейського Союзу з огляду на епідемічну ситуацію. Водночас кінцеве рішення про режим допуску ухвалюють національні уряди, повідомляє пресслужба МЗС України.

«Ми активно працюємо з партнерами в країнах ЄС, аби національні рішення були якомога більш сприятливими для України, а українці зберегли максимальну свободу подорожей навіть в умовах пандемії та карантинних обмежень», – заявив Дмитро Кулеба.

Наразі серед країн ЄС, що зберегли можливості для подорожей українців фігурують: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Умови подорожей до решти країн ЄС поки що залишаються такими самими, як до рекомендації.

Основною умовою в’їзду до більшості країн залишається проходження повного курсу вакцинації.

Раніше повідомлялося, Австрія та Чехія зберегли можливість в'їзду для українських мандрівників. Таким чином, список країн, які прийняли відповідне рішення після виключення України з «зеленого списку» ЄС, збільшився до шести

Нагадаємо, раніше чотири країни зберегли чинні умови в'їзду для українців.

Як відомо, Нідерланди зберігають можливість в'їзду для громадян України.

Нагадаємо, що сьогодні Естонія та Хорватія також повідомляли про збереження можливості в’їзду для українців.

Вчора Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців після виключення України зі списку безпечних подорожей.

9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Нагадаємо, посольство України у Бельгії підтвердило, що рішення Бельгії внести Україну до списку «червоних країн» означає неможливість туристичних поїздок, у тому числі для вакцинованих українців.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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