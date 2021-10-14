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    Британія надасть Україні ракетну зброю і військові кораблі

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    Скоро розпочнеться&nbsp;будівництва двох військово-морських портів - Британія надасть Україні ракетну зброю і військові кораблі
    Скоро розпочнеться будівництва двох військово-морських портів
    Фото з відкритих джерел

    Посол Пристайко заявив, британці допоможуть Україні посилити військовий флот

    Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння і військові кораблі. При цьому українським верфям будуть передані технології з їх будівництва. Про це йшлося в інтерв'ю посла України у Великій Британії Пристайка телеканалу «Дім».

    «Чотири напрями, які посилять здатність нашого військового флоту, будуть реалізовані (в рамках угоди з Британією – ред.) і найближчим часом буде оголошено про це. Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два кораблі, вони відразу підуть до складу ВМС, буде розпочато роботу з будівництва двох військово-морських портів, буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великобританії», – сказав посол.

    За його словами, перший військовий корабель для України побудують у Великобританії, а потім технології передадуть українським верфям. Перші кораблі, які британці передадуть Україні – це тральники. Вони допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

    «І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яка допоможе на реально підсилити обороноздатність на морі», – сказав Пристайко.

    Нагадаємо, раніше українські та британські військові «знищили» ворожий десант біля Азовського моря.

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    Теги: будівництво посол військові корабель технології ВМС озброєння
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    Британія надасть Україні ракетну зброю і військові кораблі