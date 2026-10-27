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Українські військові повернули під контроль понад 1000 кв. км за рік – Зеленський

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Українські військові повернули під контроль понад 1000 кв. км за рік – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про результати трьох операцій Сил оборони.
фото: скриншот із відеозвернення президента України

Президент розповів про три знакові операції ЗСУ та пояснив, чого бракує Україні для посилення дипломатичних позицій

Українські військові зберігають найсильніші позиції на фронті за тривалий період повномасштабної війни. За словами президента Володимира Зеленського, цьому сприяли три успішні операції Сил оборони, зокрема на Донеччині та поблизу Куп'янська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави.

Зеленський розповів, що першою знаковою операцією цього року стали дії Десантно-штурмових військ, завдяки яким вдалося звільнити понад 800 кв. км території.

Другою президент назвав операцію «Вівальді» на Донеччині. За його словами, українські захисники повернули під контроль понад 200 кв. км у районах, де російські війська планували масштабні наступальні дії та проводили численні штурми.

Третьою стала операція «Велес», яку проводить корпус «Хартія» поблизу Куп'янська. Глава держави наголосив, що її результати посилюють українські позиції та демонструють неспроможність російської армії виконати поставлені Кремлем завдання.

«Третя операція – «Велес» від «Хартії», яка посилює наші позиції і демонструє росіянам, що і під Куп'янськом у них немає результату, який їм визначило їхнє політичне керівництво», – зазначив президент.

Водночас Зеленський звернув увагу на недостатню військову підтримку з боку партнерів, насамперед щодо постачання систем Patriot та інших засобів протиповітряної оборони.

«Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших «петріотів» та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично – в значно кращій позиції», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що під час операції «Велес» на Куп'янському напрямку українські військові подолали понад 15 км підземними комунікаціями та вийшли в тил російських підрозділів. У результаті в полон потрапили понад 30 окупантів, а загальні втрати противника перевищили 100 осіб.

Також «Главком» писав, що під час контрнаступу на Донеччині українські військові звільнили 16 населених пунктів і повернули під контроль 277 кв. км території. Операція зірвала плани росіян обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію та перерізати трасу Харків – Слов'янськ.

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Теги: фронт втрати Україна військові полон

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