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Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
В Україну репатрійовано тіла 252 загиблих військовослужбовців
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Українській стороні передано 252 тіла загиблих, російській – 25

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернено тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін відбувся в пункті пропуску «Нова Гута» на білорусько-українському кордоні.

Наразі слідчі правоохоронних органів разом із фахівцями експертних установ мають провести всі необхідні процедури для ідентифікації повернених тіл. Координаційний штаб подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в проведенні репатріації.

Перевезення повернених тіл до спеціалізованих державних установ забезпечують військовослужбовці Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Надалі тіла передають правоохоронцям і судово-медичним експертам для проведення відповідних досліджень. Загальну координацію цих заходів здійснюють представники структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.

Нагадаємо, 17 вересня Україна також повернула тіла 252 загиблих.  2 жовтня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що в межах репатріаційних заходів Україна повернула понад 26 тис. тіл та останків загиблих. Водночас значна їх частина досі залишалася неідентифікованою. Для прискорення встановлення особистостей загиблих влада планує вдосконалити роботу судово-медичних експертиз і залучити міжнародних фахівців до проведення ДНК-досліджень.

 

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Теги: обмін репарації росія Україна

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