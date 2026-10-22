Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Українській стороні передано 252 тіла загиблих, російській – 25

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернено тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін відбувся в пункті пропуску «Нова Гута» на білорусько-українському кордоні.

Наразі слідчі правоохоронних органів разом із фахівцями експертних установ мають провести всі необхідні процедури для ідентифікації повернених тіл. Координаційний штаб подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в проведенні репатріації.

Перевезення повернених тіл до спеціалізованих державних установ забезпечують військовослужбовці Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Надалі тіла передають правоохоронцям і судово-медичним експертам для проведення відповідних досліджень. Загальну координацію цих заходів здійснюють представники структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.

Нагадаємо, 17 вересня Україна також повернула тіла 252 загиблих. 2 жовтня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що в межах репатріаційних заходів Україна повернула понад 26 тис. тіл та останків загиблих. Водночас значна їх частина досі залишалася неідентифікованою. Для прискорення встановлення особистостей загиблих влада планує вдосконалити роботу судово-медичних експертиз і залучити міжнародних фахівців до проведення ДНК-досліджень.