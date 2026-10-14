ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині: деталі контрнаступу

Українські військові повернули під контроль 277 кв. км території та зірвали спробу росіян обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію

ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині та повернули під контроль України 277 кв. км території. Операція, розпочата для ліквідації російської інфільтрації, переросла в контрнаступ і завадила планам противника обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію та перерізати трасу Харків – Слов’янськ. Про результати операції повідомив Третій армійський корпус, пише «Главком».

Українські військові звільнили три населені пункти

На одному з етапів операції Третій армійський корпус і придані підрозділи звільнили Зелену Долину, Липове та Колодязі. Українські військові проводили дії для ліквідації російської інфільтрації, однак згодом операція переросла в наступальні дії.

💥 Четвертий сезон операції «Вівальді»: Білецький оголосив про взяття ще 101 км² 🇺🇦🪖СОУ звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове й Колодязі. ❌👥 Противник втратив близько 3000 солдатів. https://t.co/OmOJJZYZJF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 14, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За даними корпусу, загалом за час операції Сили оборони повернули під контроль України 16 населених пунктів і 277 кв. км території.

Мапа лінії фронту фото: DeepState

Росія втратила близько 8 тис. військових

ЗСУ повідомили, що загальні втрати російських військ за час операції становлять близько 8 тис. військовослужбовців. Із них приблизно 3 тис. припадають на окремий етап бойових дій.

Операція мала на меті зірвати спробу російських військ обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію та перерізати важливу логістичну трасу Харків – Слов’янськ.

Варто нагадати, що українська операція «Вівальді» порушила російські плани щодо широкого оточення українських міст-фортець на Донбасі.