ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині: деталі контрнаступу
Українські військові повернули під контроль 277 кв. км території та зірвали спробу росіян обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію
ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині та повернули під контроль України 277 кв. км території. Операція, розпочата для ліквідації російської інфільтрації, переросла в контрнаступ і завадила планам противника обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію та перерізати трасу Харків – Слов’янськ. Про результати операції повідомив Третій армійський корпус, пише «Главком».
Українські військові звільнили три населені пункти
На одному з етапів операції Третій армійський корпус і придані підрозділи звільнили Зелену Долину, Липове та Колодязі. Українські військові проводили дії для ліквідації російської інфільтрації, однак згодом операція переросла в наступальні дії.
За даними корпусу, загалом за час операції Сили оборони повернули під контроль України 16 населених пунктів і 277 кв. км території.
Росія втратила близько 8 тис. військових
ЗСУ повідомили, що загальні втрати російських військ за час операції становлять близько 8 тис. військовослужбовців. Із них приблизно 3 тис. припадають на окремий етап бойових дій.
Операція мала на меті зірвати спробу російських військ обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію та перерізати важливу логістичну трасу Харків – Слов’янськ.
Варто нагадати, що українська операція «Вівальді» порушила російські плани щодо широкого оточення українських міст-фортець на Донбасі.
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