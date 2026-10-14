Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині: деталі контрнаступу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині: деталі контрнаступу
Операція, розпочата для ліквідації російської інфільтрації, переросла в контрнаступ
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові повернули під контроль 277 кв. км території та зірвали спробу росіян обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію

ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині та повернули під контроль України 277 кв. км території. Операція, розпочата для ліквідації російської інфільтрації, переросла в контрнаступ і завадила планам противника обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію та перерізати трасу Харків – Слов’янськ. Про результати операції повідомив Третій армійський корпус, пише «Главком».

Українські військові звільнили три населені пункти

На одному з етапів операції Третій армійський корпус і придані підрозділи звільнили Зелену Долину, Липове та Колодязі. Українські військові проводили дії для ліквідації російської інфільтрації, однак згодом операція переросла в наступальні дії.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За даними корпусу, загалом за час операції Сили оборони повернули під контроль України 16 населених пунктів і 277 кв. км території.

Мапа лінії фронту
Мапа лінії фронту
фото: DeepState

Росія втратила близько 8 тис. військових

ЗСУ повідомили, що загальні втрати російських військ за час операції становлять близько 8 тис. військовослужбовців. Із них приблизно 3 тис. припадають на окремий етап бойових дій.

Операція мала на меті зірвати спробу російських військ обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію та перерізати важливу логістичну трасу Харків – Слов’янськ.

Варто нагадати, що українська операція «Вівальді» порушила російські плани щодо широкого оточення українських міст-фортець на Донбасі.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Донеччина Андрій Білецький контрнаступ деокупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спільне фото Героя України з президентом Володимиром Зеленським
Добу лежав із джгутами. Герой України Сергій Панфілов – про службу, реабілітацію і селфі з президентом Інтерв’ю
29 вересня, 21:00
Прем’єр-міністр Сергій Корецький призначив трьох позаштатних радників
Очі та вуха уряду Корецького. Повний список радників прем'єра та його міністрів Кадри
25 вересня, 11:15
Генадій Вітер розповів, якою Ані Лорак є в житті
Відомий український продюсер висловився про повернення Ані Лорак в Україну
23 вересня, 12:58
Україна разом із міжнародними партнерами працює над варіантами забезпечення безпечного судноплавства в регіоні
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
Трамп прийняв Сі Цзіньпіна у Білому домі – це був перший за понад десять років державний візит китайського лідера до Вашингтона
Кремль зробив заяву про «пекельні санкції» після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна
25 вересня, 17:10
Російська диверсійна кампанія в Європі не досягла головної мети, вважає головком НАТО
Головком НАТО зробив заяву про серію російських диверсій у Європі
29 вересня, 10:21
28 тис. окупантів загинули у вересні
Bloomberg: НАТО оцінило вересневі втрати Росії у понад 50 тис. осіб
11 жовтня, 23:46
Водночас у документі не пояснюється, що робитимуть із бронюваннями, які вже надали понад запропоновані нові ліміти
Броні стане менше: нардеп розповів про зміни, які готує уряд
12 жовтня, 12:53
Через повітряну загрозу над Україною систему оповіщення активували, а відповідне попередження передали мобільним операторам для розсилки
Через атаку на Україну полякам прийшли екстрені попередження
4 жовтня, 21:46

Події в Україні

У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала 25 хвилин
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала 25 хвилин
ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині: деталі контрнаступу
ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині: деталі контрнаступу
Повітряні сили повідомили про нюанс з попередженнями партнерів під час нічної атаки балістикою
Повітряні сили повідомили про нюанс з попередженнями партнерів під час нічної атаки балістикою
В окупованому Криму почалася нова криза через дефіцит пального
В окупованому Криму почалася нова криза через дефіцит пального
Удар по Рівному: уражено житловий сектор, поранено людей
Удар по Рівному: уражено житловий сектор, поранено людей
Повітряні сили повідомили особливості масованої атаки РФ
Повітряні сили повідомили особливості масованої атаки РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
272K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
12 жовтня, 14:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua