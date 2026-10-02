Україна підходить до небезпечної точки. До чого треба готуватися
Час переосмислити нам свої зовнішні комунікаційні стратегії
Отже, українці:
- викопали Чорне море;
- колонізували Африку;
- передали ядерну бомбу Північній Кореї;
- підступно напали на Росію.
З цього приводу можна намалювати чимало мемів, але давайте серйозно.
У сучасному світі постправди комусь щось довести неможливо: правда у кожного своя. Щоб стати країною-ізгоєм, можливі два шляхи:
- Всі тебе бояться, але не так щоб дуже, тож краще триматися від тебе подалі.
- Всі дуже сильно бояться твого ворога, тож краще підтримати його проти тебе.
Україна мала всі шанси програти інформаційну війну з росією у 2014 та у 2022. Могло статися, що світ звинуватив би нас у збитті літака та у постановочних кадрах з Бучі. Не тому, що це правда. А тому, що так безпечніше.
Переважна частина світу й досі звинувачує Грузію у війні 2008. Ізраїль повністю програв інформаційну війну після атаки 7 жовтня ще до того, як ізраїльське військо увійшло в Газу.
Завдяки зусиллям сотень журналістів, дипломатів, громадських активістів у 2014 та 2022 вдалося розвернути світ у наш бік. Хоча й досі не до кінця.
Нині ми підходимо до небезпечної точки, коли багатьом країнам світу вигідніше визнати, що це Україна в усьому завжди була винна. Це означає, що нам час переосмислити свої зовнішні комунікаційні стратегії. Все, що ми робили раніше, може не спрацювати.
І ще треба позбирати ресурси. Призначити відсутніх послів. Зібрати всі можливі недержавні організації. Активізувати мережі українських спільнот по світу. Мобілізувати наших друзів в усіх країнах. І переглянути наші відносини з тими, ким раніше нехтували.
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