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«Телефонували всім, чиє прізвище звучало по-українськи»: WP розповіла про погрози США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Телефонували всім, чиє прізвище звучало по-українськи»: WP розповіла про погрози США
Україна дві ночі поспіль не отримувала завчасних попереджень від партнерів про балістичні атаки
фото: АР (ілюстративне)

Вашингтон попередив Київ про можливе припинення передавання розвідданих на тлі суперечок щодо ударів по російській енергетиці

Американські розвідувальні посадовці попередили посольство України у Вашингтоні, що США можуть негайно припинити обмін розвідданими, якщо Україна завдасть нових ударів по російських енергетичних об’єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post, яка також навела слова співрозмовника про масштаб цих попереджень. 

«Попередження були настільки масштабними, що телефонували всім, чиє прізвище звучало по-українськи», – розповів співрозмовник видання, обізнаний із ситуацією. Він не уточнив, кому саме надходили дзвінки та скільки людей їх отримали.

За інформацією WP, американські розвідувальні посадовці звернулися до українського посольства у Вашингтоні з попередженням: нові удари по російських енергетичних об’єктах можуть призвести до негайного припинення передавання розвідданих. Водночас джерело газети наголосило, що на момент публікації США не припинили обмін інформацією повністю, а погроза залишалася чинною.

Президент України Володимир Зеленський також говорив про попередження з боку США. В інтерв’ю американському радіо NPR він підтвердив, що українські військові отримували сигнали про можливе обмеження обміну розвідданими, однак ці погрози ще не були реалізовані. Президент США Дональд Трамп заявляв журналістам, що Вашингтон продовжує ділитися розвідданими з Україною.

Матеріал WP вийшов на тлі повідомлень про обмеження роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield. Українські представники повідомляли про встановлення обмеження швидкості для терміналів, які перебувають у русі. Це могло вплинути на роботу безпілотників та військову логістику. Причини запровадження обмежень на момент публікації залишалися нез’ясованими.

Чому виникли побоювання щодо розвідданих

Сумніви щодо американської підтримки посилилися після російських ракетних ударів по Києву. Зеленський заявляв, що Україна дві ночі поспіль не отримувала завчасних попереджень від партнерів про балістичні атаки. Згодом представники Повітряних сил України уточнили, що під час наступних хвиль ударів попередження від партнерів надходили.

Співрозмовник WP зазначив, що тип ракети, яка влучила по Києву, раніше вже оминав системи попередження, але останнім часом такого не траплялося. Видання не стверджує, що відсутність попередження про конкретну атаку була прямим наслідком американських погроз.

Нагадаємо, раніше «Главком» уже писав про можливе обмеження американської розвідувальної підтримки. Також видання повідомляло, що Україна ризикує втратити розвіддані від США

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Теги: розвідка Дональд Трамп військові посольство Володимир Зеленський Вашингтон погрози обмеження

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