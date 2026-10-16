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Путін заявив, що армії РФ залишилося 5 км до Запоріжжя: яка ситуація насправді

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін заявив, що армії РФ залишилося 5 км до Запоріжжя: яка ситуація насправді
Оцінки російського диктатора про ситуацію на Запоріжжі є не більш ніж пропагандою
фото: lifeistravel.com

За даними DeepState, від міста до лінії фронту ще понад 22 км, тож слова російського президента не відповідають дійсності

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російським військам нібито залишилося п’ять кілометрів до Запоріжжя. Водночас, за даними українського моніторингового проєкту DeepState, від міста до лінії фронту залишається понад 22 км. Таким чином, оцінки російського президента є не більш ніж пропагандою. Про це пише «Главком» з посиланням на дані DeepState.

Заяву Путін зробив під час відвідування допоміжного пункту управління Об’єднаного угруповання військ. Президент РФ з’явився у військовій формі та заслухав доповіді командування про перебіг бойових дій. За даними DeepState, лінія фронту розташована на відстані понад 22 км від Запоріжжя. Це більш ніж у п'ять разів більше ніж п’ять кілометрів, про які заявив Путін.

Реальна ситуація на Запоріжжі
Реальна ситуація на Запоріжжі
фото: DeepState

Проте Запоріжжя залишається важливою ціллю для РФ. Російські терористичні війська продовжують наступальні дії на Запорізькому напрямку. Українські джерела раніше повідомляли про посилення російського угруповання на Гуляйпільському напрямку та незмінність планів РФ щодо захоплення територій на лівобережжі Запорізької області.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що створення так званої буферної зони на кордоні з Україною нібито відбувається успішно. За його словами, це питання не стане предметом переговорів. 

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Теги: путін Запоріжжя війна Україна окупанти

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