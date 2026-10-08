Зеленський розповів про масштаб руйнувань після удару по Прилуках

Президент доручив владі допомогти людям, які залишилися без житла

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки російського ракетного удару по Прилуках Чернігівської області, який забрав життя 22 людей, серед них п'ятьох дітей. Ще 54 людини отримали поранення. Про це глава держави повідомив 8 жовтня після відвідин Прилук разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом, пише «Главком».

За словами Зеленського, внаслідок російської атаки пошкоджено понад сотню житлових будинків. Також постраждали навчальні заклади, дитячі садочки, магазини, підприємства та інфраструктурні об'єкти міста.

«Понад сотню житлових будинків пошкоджено, також навчальні заклади, садочки, магазини, підприємства та інфраструктура, що забезпечує нормальність життя в місті», – зазначив президент.

Зеленський поспілкувався з мешканцями, які постраждали внаслідок удару, та заявив, що влада має оперативно вирішити питання з житлом для людей, яким зараз немає куди повертатися.

«Чуємо людей: є питання з укриттями в місті, житлом. Доручив начальнику ОВА оперативно допомогти тим, кому, на жаль, немає зараз куди йти», – сказав глава держави.

Окремо президент наголосив, що постраждалі мають отримати нове житло. Йдеться передусім про людей, чиї помешкання були зруйновані внаслідок російського удару.

Нагадаємо, що російський удар по Прилуках стався 7 жовтня. За даними Нацполіції, ракета зруйнувала значну частину п'ятиповерхового багатоквартирного будинку. Станом на ранок 8 жовтня підтверджено загибель 22 людей, серед них п'ятеро дітей. Поранень зазнали 54 людини, зокрема семеро дітей.

Під час поїздки до Прилук Зеленського супроводжував глава МЗС Великої Британії Ед Мілібенд. Президент подякував британському посадовцю за приїзд та підтримку постраждалих.