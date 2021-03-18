Україна запропонувала в Контактній групі почати «гуманітарне розмінування»
Донбас всіяний мінними полями
Розмінування на Донбасі пропонується почати напередодні Великодніх свят
Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала почати процес «гуманітарного розмінування» на Донбасі напередодні Великодніх свят.
Про це повідомляє українська делегація у ТКГ у соцмережі Telegram
Зазначається, що заступник голови делегації Олексій Резніков запропонував напередодні Великодніх свят спільно здійснити два кроки:
почати процес «гуманітарного розмінування», а саме: розмінування ділянок, на яких знаходяться кладовища, об’єкти інфраструктури (водо-, газо- та електропостачання, тощо), на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт;
розблокувати роботу КПВВ «Щастя» та «Золоте».
«Чекаємо відповідних рішень російської делегації», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що наступне засідання ТКГ заплановане на 31 березня.
Нагадаємо, українська делегація в ТКГ призупинила переговори через терористку Пирогову.
Раніше представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Україна, Німеччина і Франція можуть переглянути формат перемовин з Росією щодо Донбасу «Мінськ-2».