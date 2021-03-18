  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Україна запропонувала в Контактній групі почати «гуманітарне розмінування»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Донбас всіяний мінними полями - Україна запропонувала в Контактній групі почати «гуманітарне розмінування»

    Донбас всіяний мінними полями

    Розмінування на Донбасі пропонується почати напередодні Великодніх свят

    Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала почати процес «гуманітарного розмінування» на Донбасі напередодні Великодніх свят.

    Про це повідомляє українська делегація у ТКГ у соцмережі Telegram

    Зазначається, що заступник голови делегації Олексій Резніков запропонував напередодні Великодніх свят спільно здійснити два кроки:

    почати процес «гуманітарного розмінування», а саме: розмінування ділянок, на яких знаходяться кладовища, об’єкти інфраструктури (водо-, газо- та електропостачання, тощо), на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт;

    розблокувати роботу КПВВ «Щастя» та «Золоте».

    «Чекаємо відповідних рішень російської делегації», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що наступне засідання ТКГ заплановане на 31 березня.

    Нагадаємо, українська делегація в ТКГ призупинила переговори через терористку Пирогову.

    Раніше представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Україна, Німеччина і Франція можуть переглянути формат перемовин з Росією щодо Донбасу «Мінськ-2».

    Теги: Донбас КПВВ політика розмінування Україна боєприпаси Олексій Резніков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies