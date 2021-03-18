Білий дім: Росія буде відповідати за свої дії

Адміністрація Джо Байдена збирається застосовувати до Росії зовсім інший підхід, ніж команда Трампа

У Білому домі пообіцяли, що нова адміністрація президента США буде поводити себе «прямолінійно» з РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена буде застосовувати до Росії зовсім інший підхід, ніж адміністрація Дональда Трампа.

Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

У Білому домі пообіцяли, що нова адміністрація США буде поводити себе «прямолінійно» з Росією в тих питаннях, які викликають занепокоєння у Вашингтона.

«Наша адміністрація буде застосовувати інший підхід до Росії, ніж попередня адміністрація. Росіяни будуть відповідати за свої дії. Ми будемо прямолінійні, і ми будемо прямо діяти в тих сферах, де є питання, що викликають у нас стурбованість», – заявила Псакі

Як відомо, 17 березня МЗС Росії викликало посла з Вашингтону для консультацій після запровадження нових санкцій Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у вівторок Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, який вказує спроби Російської Федерації вплинути на результаті виборів у Сполучених Штатах.

Зусилля Росії були спрямовані на «очорнення кандидатури президента Байдена і Демократичної партії, підтримку колишнього президента Трампа, підрив довіри до виборчого процесу і загострення соціально-політичних розбіжностей в США».

Після цього ЗМІ повідомили, що США готують нові санкції проти Росії за втручання у вибори.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.

Коментуючи доповідь розвідки США, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що це «чергове гучне фіаско РФ».