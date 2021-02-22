Сапери за тиждень знешкодили на Донбасі майже 1,5 тисячі снарядів і мін

Всі знайдені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети були передані для утилізації на спеціальному полігоні

Лише за добу 20 лютого було обстежено ще майже 5 гектарів і виявлено 144 вибухонебезпечних предмети

Піротехнічні підрозділи ДСНС за минулий тиждень обстежили майже 37 гектарів території і виявили 1423 вибухонебезпечних предмети в Донецькій і Луганській областях.

Про це в неділю повідомив пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Із 13 до 19 лютого рятувальники знешкодили 1279 снарядів і мін, виявлених на 32 га обстеженої території», – йдеться в повідомленні.

За минулу добу було обстежено ще майже 5 гектарів і виявлено 144 вибухонебезпечних предмети.

Всі знайдені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети були передані для утилізації на спеціальному полігоні.

Нагадаємо, у неділю позиції українських військ обстріляли снайпери російських найманців.

Також 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

До слова, російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.