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    Події в Україні

    Сапери за тиждень знешкодили на Донбасі майже 1,5 тисячі снарядів і мін

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    Всі знайдені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети були передані для утилізації на спеціальному полігоні - Сапери за тиждень знешкодили на Донбасі майже 1,5 тисячі снарядів і мін
    Всі знайдені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети були передані для утилізації на спеціальному полігоні
    Фото: пресцентр штабу операції Об’єднаних сил

    Лише за добу 20 лютого було обстежено ще майже 5 гектарів і виявлено 144 вибухонебезпечних предмети

    Піротехнічні підрозділи ДСНС за минулий тиждень обстежили майже 37 гектарів території і виявили 1423 вибухонебезпечних предмети в Донецькій і Луганській областях.

    Про це в неділю повідомив пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    «Із 13 до 19 лютого рятувальники знешкодили 1279 снарядів і мін, виявлених на 32 га обстеженої території», – йдеться в повідомленні.

    За минулу добу було обстежено ще майже 5 гектарів і виявлено 144 вибухонебезпечних предмети.

    Всі знайдені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети були передані для утилізації на спеціальному полігоні.

    Нагадаємо, у неділю позиції українських військ обстріляли снайпери російських найманців.

    Також 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

    До слова, російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.

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    Теги: Донбас Луганщина ДСНС Донеччина розмінування вибухівка рятувальники боєприпаси Операція Об’єднаних сил
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