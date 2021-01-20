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    На Донбасі близько семи тисяч квадратних кілометрів «критично забруднені мінами»

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    &laquo;Збройна агресія Росії на Донбасі триває&raquo;, тому точної інформації про площі замінованих територій в Донецькій та Луганській областях нема - На Донбасі близько семи тисяч квадратних кілометрів «критично забруднені мінами»
    «Збройна агресія Росії на Донбасі триває», тому точної інформації про площі замінованих територій в Донецькій та Луганській областях нема
    Фото з відкритих джерел

    Протягом 2020 року підрозділи ДСНС розмінували 1 161 гектар в Донецькій області та 995 гектарів у Луганській

    На Донбасі близько семи тисяч квадратних кілометрів підконтрольної українській владі території «критично забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами». Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у відповідь на запит Радіо Свобода.

    У Міністерстві зазначили, що оскільки «збройна агресія Росії на Донбасі триває», надати точну інформацію щодо площ замінованих територій в Донецькій та Луганській областях не вбачається можливим.

    У відомстві додали, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій піротехнічні підрозділи ДСНС упродовж 2020 року перевірили та розмінували 1 161 гектар в Донецькій області та 995 гектарів у Луганській.

    Нагадаємо, збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

    Як повідомлялося, сьогодні, 20 січня, під обстріли бойовиків потрапили українські позиції у двох районах.

    Також ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДСНС агресія розмінування замінування Україна
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