На Донбасі близько семи тисяч квадратних кілометрів «критично забруднені мінами»

«Збройна агресія Росії на Донбасі триває», тому точної інформації про площі замінованих територій в Донецькій та Луганській областях нема

Протягом 2020 року підрозділи ДСНС розмінували 1 161 гектар в Донецькій області та 995 гектарів у Луганській

На Донбасі близько семи тисяч квадратних кілометрів підконтрольної українській владі території «критично забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами». Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у відповідь на запит Радіо Свобода.

У Міністерстві зазначили, що оскільки «збройна агресія Росії на Донбасі триває», надати точну інформацію щодо площ замінованих територій в Донецькій та Луганській областях не вбачається можливим.

У відомстві додали, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій піротехнічні підрозділи ДСНС упродовж 2020 року перевірили та розмінували 1 161 гектар в Донецькій області та 995 гектарів у Луганській.

Нагадаємо, збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Як повідомлялося, сьогодні, 20 січня, під обстріли бойовиків потрапили українські позиції у двох районах.

Також ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні.